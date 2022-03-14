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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Ми перехоплюємо їхні розмови, чуємо, як вони дихають і що їдять": військовий ЗСУ про відстежування армії РФ
Ексклюзив

"Ми перехоплюємо їхні розмови, чуємо, як вони дихають і що їдять": військовий ЗСУ про відстежування армії РФ

14 березня, 2022 понедiлок
11:31
війна з Росією ЗСУ

Роман Костенко наголосив, що все контролює українська армія на тих позиціях, де розташована

"Все, що контролює російська армія – це ті території, куди вони зайшли без боїв, або там, де згідно зі своїми задумами українські війська відійшли, щоб провести підготовку до контрнаступу", – сказав він в етері Espreso.TV.
Костенко додав: “Ми перехоплюємо їхні розмови, чуємо, як вони дихають і що вони їдять – тому вони не те, що нас не контролюють, вони навіть себе не контролюють і бояться їхати нашими дорогами, бо їх постійно зустрічають".

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Також військовий зауважив щодо ситуації на Південному напрямку: "Миколаївський гарнізон тримається, не пускає ворога далі, на Одесу. Ми тримаємось і дякуємо Одесу, що з моря вона також тримається. У нас є "дорога життя", яка дозволяє Миколаєву отримувати гуманітарну допомогу. Що більше, вчора були бої за певні населені пункти поблизу Миколаєва. ЗСУ повністю поновили контроль на цих територіях. Тож українська армія продовжує набирати боєздатність", – сказав він. 

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