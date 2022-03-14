Гарантувати Україні безпеку можуть лише ЗСУ, – віцепрезидент Українського союзу промисловців і підприємців

"Тож нам необхідно посилювати ЗСУ, економіку для підтримки Збройних сил та дипломатичну роботу із Заходом на всіх рівнях", – сказав він в етері Espreso.TV.



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Пекар наголосив: "Те, що сьогодні гарантовано, тобто Будапештський меморандум, не вартий паперу на якому написаний, завтра може бути зламано. Сьогодні міжнародна система безпеки зламалась. Ні ООН, ні різні міждержавні договори не діють. Тож ніхто не гарантує Україні безпеку, крім України. Ми живемо на кордоні з варварами, тож нам необхідно так чи інакше мати потужні Збройні сили, а для цього нам необхідна потужна економіка".



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Також він додав, що на даний час НАТО та інші союзники чинять безпрецедентні обсяги міжнародної допомоги, як і фінансової, так і в плані зброї. Хоч їм і необхідно довший час для реакції на всі події: "Це для нас минув наче рік з лютого, для Заходу час так швидко не плине, їх не обстрілюють та не підступають з різних сторін".

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