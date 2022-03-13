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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти будуть продовжувати тактику формування своїх органів в Україні, наше завдання – не поступатись, – Ахтем Чийгоз
Ексклюзив

Окупанти будуть продовжувати тактику формування своїх органів в Україні, наше завдання – не поступатись, – Ахтем Чийгоз

13 березня, 2022 неділя
22:16
війна з Росією Ахтем Чийгоз

Заступник голови Меджлісу зауважив, що такі дії окупаційних сил як формування слідчих, суддівських, прокурорських, поліцейських органів в Україні будуть продовжуватись

 "Проте воно не буде працювати, коли ми будемо демонструвати суспільству та в тому числі колаборантам, що ми тут і перемога буде за нами", – сказав він в етері Espreso.TV

Чийгоз додав: "В Криму, як і відбувається зараз на окупованих територіях, російські війська розпочали з депутатів. Їм необхідно прийняти якісь політичні рішення через владу, яку обирали в Україні. Це не матиме ніякого юридичного значення, проте окупаційна влада та ФСБ буде продовжувати робити такі кроки принципово. На жаль, але такі втрати у нас теж будуть: в Криму через це пройшло багато людей, на жаль, декого з них ми втратили".

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  • Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова

  • 10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову

  • Також у Мелітополі викрали голову райради та мера міста Дніпрорудного, що  в Запорізькій області
     

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