Окупанти будуть продовжувати тактику формування своїх органів в Україні, наше завдання – не поступатись, – Ахтем Чийгоз
Заступник голови Меджлісу зауважив, що такі дії окупаційних сил як формування слідчих, суддівських, прокурорських, поліцейських органів в Україні будуть продовжуватись
"Проте воно не буде працювати, коли ми будемо демонструвати суспільству та в тому числі колаборантам, що ми тут і перемога буде за нами", – сказав він в етері Espreso.TV
Чийгоз додав: "В Криму, як і відбувається зараз на окупованих територіях, російські війська розпочали з депутатів. Їм необхідно прийняти якісь політичні рішення через владу, яку обирали в Україні. Це не матиме ніякого юридичного значення, проте окупаційна влада та ФСБ буде продовжувати робити такі кроки принципово. На жаль, але такі втрати у нас теж будуть: в Криму через це пройшло багато людей, на жаль, декого з них ми втратили".
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