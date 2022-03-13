Окупанти будуть продовжувати тактику формування своїх органів в Україні, наше завдання – не поступатись, – Ахтем Чийгоз

"Проте воно не буде працювати, коли ми будемо демонструвати суспільству та в тому числі колаборантам, що ми тут і перемога буде за нами", – сказав він в етері Espreso.TV



Чийгоз додав: "В Криму, як і відбувається зараз на окупованих територіях, російські війська розпочали з депутатів. Їм необхідно прийняти якісь політичні рішення через владу, яку обирали в Україні. Це не матиме ніякого юридичного значення, проте окупаційна влада та ФСБ буде продовжувати робити такі кроки принципово. На жаль, але такі втрати у нас теж будуть: в Криму через це пройшло багато людей, на жаль, декого з них ми втратили".



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Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова

10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову

Також у Мелітополі викрали голову райради та мера міста Дніпрорудного, що в Запорізькій області



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