Росіяни викрали мера Дніпрорудного
Окупанти забрали у невідомому напрямку міського голову Дніпрорудного, що в Запорізькій області
Про це ранком неділі, 13 березня 2022 року, сповістив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає Еспресо.TV.
"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", - зазначає Старух у себе на фейсбуці.
Як уточнює речник Запорізької ОВА, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв, викрадення Матвєєва сталося о 8:30.
"Ворог залякує місцеве населення, проводячі інформаційно-психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади та місцевих громад, поширює дезінформацію та постійно берє місцеве населення у заручники", - наголошує полковник.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе