Росіяни викрали мера Дніпрорудного

Про це ранком неділі, 13 березня 2022 року, сповістив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає Еспресо.TV.



"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", - зазначає Старух у себе на фейсбуці.



Як уточнює речник Запорізької ОВА, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв, викрадення Матвєєва сталося о 8:30.



"Ворог залякує місцеве населення, проводячі інформаційно-психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади та місцевих громад, поширює дезінформацію та постійно берє місцеве населення у заручники", - наголошує полковник.



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