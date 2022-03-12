Це казки, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову війну. Вона вже триває, – Валерій Чалий

"Я впевнений, що НАТО не уникне зіткнення з Росією. Проте ніхто на Заході не думає про Третю світову в глобальному масштабі. Вони думають, як вийти з цього зіткнення зі своїми максимальними перевагами та меншими втратами. В цьому цинізм геополітики. Тож нам треба тиснути не на емоції, а на інтереси", – наголосив Чалий в етері Espreso.TV.



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Посол додав: "Наприклад, зараз є економічні питання Китаю, треба це пропрацювати. Є інші країни, де треба тиснути на певні групи. Перші дні війни була концентрація на ці всі напрями, зараз треба підняти ще одну таку хвилю по всіх можливих контактах, щоб Захід не звикав до цієї війни".



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