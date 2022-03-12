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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Це казки, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову війну. Вона вже триває, – Валерій Чалий
Ексклюзив

Це казки, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову війну. Вона вже триває, – Валерій Чалий

12 березня, 2022 субота
22:35
війна з Росією Україна-НАТО

Надзвичайний і Поважний посол України наголосив, що з точки зору Міжнародного гуманітарного права і того, що Росія – ядерний терорист, НАТО має право втрутитись у цю війну.

"Я впевнений, що НАТО не уникне зіткнення з Росією. Проте ніхто на Заході не думає про Третю світову в глобальному масштабі. Вони думають, як вийти з цього зіткнення зі своїми максимальними перевагами та меншими втратами. В цьому цинізм геополітики. Тож нам треба тиснути не на емоції, а на інтереси", – наголосив Чалий в етері Espreso.TV.

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Посол додав: "Наприклад, зараз є економічні питання Китаю, треба це пропрацювати. Є інші країни, де треба тиснути на певні групи. Перші дні війни була концентрація на ці всі напрями, зараз треба підняти ще одну таку хвилю по всіх можливих контактах, щоб Захід не звикав до цієї війни".

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