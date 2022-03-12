Необхідно наголошувати світу, що це не просто війна, а воєнні злочини проти людства та ядерний терор, – Чалий
Надзвичайний і Поважний посол України наголосив, що тоді рівень підтримки Заходу зміниться дуже швидко
"Якщо зараз не буде випереджальних дій та рішучої превентивної дії, то НАТО перестане існувати в тому вигляді, в якому існувало до цієї війни. Таку ж долю чекаю ООН", – сказав Чалий в етері Espreso.TV
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Посол зауважив: "У світі зараз з’являється новий наратив. Якщо підсилити Україна достатньо потужно, то вона піде у контрнаступ, а що ж тоді робити з Україною, яка буде визволяти свою країну? Тож важливо зупинити такі наративи. Необхідно наголосити, що це не просто війна, а воєнні злочини проти людяності, людства, це також ядерний терор. Якщо зараз це відбудеться, то ми побачимо дуже скоро, як зміниться підхід до України та підтримка країни".
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Також Чалий наголосив: "Санкції дають довгостроковий ефект, але не моментальний. Тож ще раз необхідно піднімати людей в європейських країнах, щоб вони тиснули на свої уряди, навіть на дружні уряди як США, просто аби змінити підхід опору Росії. Якщо не діяти випереджально, то завжди будемо доганяти, а Путін це використовує…Окрім того, Росія створить ситуацію прямого зіткнення з НАТО, де Альянс не наважиться відповісти".
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