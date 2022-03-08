Знищувати потрібно передовсім російську техніку: саме вона, а не солдати, є основою російської армії, – військовий експерт

"Феномен російського мілітаризму в тому, що в центрі стоїть техніка, а не солдат, не людина", – наголосив Черник в етері Espreso.TV.

Черник додав: "Ставлення до солдатів у Росії "бабы еще нарожают", а от техніка – це величезна цінність. І чим більше цієї техніки буде знищено, або взято як трофей нашими ЗСУ, то тим швидше настане ця точка перелому".

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Черник наголосив, що до цієї "точки перелому" ще дуже далеко: "Формула нашої перемоги полягає в одному слові: не розслаблятись! Ворог неймовірно підлий, а ресурси у нього ще є. Справді, те 150-тисячне, яке вони готували для вторгнення, уже повністю є в Україні. Разом з тим є й інша правда, сукупні втрати противника та поранені становлять близько 50 тисяч, це означає, що ще близько 100 тисяч повністю залучені у війні. А оскільки вони розуміють, що перейшли не просто червоні, а й чорні лінії, що вони абсолютні злочинці, то вони також стоятимуть на смерть", – сказав він.

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