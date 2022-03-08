Притула звернуся до працівників блокпостів у західних регіонах: не тримайте машини з гуманітарною допомогою

"На кожному блокпосту фури втрачають до 2 годин", – наголосив Притула в етері Espreso.TV.



Притула додав: "Звертаюсь до всіх людей, які є на блокпостах у Західних та Центральних регіонах: коли наші авто з гуманітарною допомогою йдуть у гарячі точки: на Чернігівщину, Миколаїв, Харківщину, не зупиняйте їх на кожному блокпосту. Я не розумію, чому досі не впроваджена якась система пропуску цих конвоїв, чому МВС цим не займається – бо машина з допомогою йде понад добу зі Львова до Києва, так є саме через ці всі зупинки на блокпостах – вони займають до двох годин на кожному".

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