Ми маємо повертати всі свої окуповані території включно з Кримом, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

"Безумовно, необхідно повертати всі, наголошую, свої території в рамках географічних кордонів України в цілому і включно з Кримом”, – наголосив він в етері Espreso.TV.



Гайдай додав: “Сьогодні ми бачимо плани Росії знищити Україну як країну, а українців – як націю. Те, що зараз робить агресор на території України – цілковитий геноцид, кожного дня в нас є живі приклади цього: знищення пологових домів, дитсадків, шкіл, житлових будинків. Тож нам необхідно повертати всі наші території".



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Також Гайдай додав, що після повернення наших територій з Росією буде "зовсім інше спілкування": "Увесь світ вже розуміє, що тільки чіткі жорсткі дії поставлять на місце цього карлика, а не “глибока стурбованість".



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