"Ніхто нікого не забув і ніхто нікого не лишив": керівник ТрО Київщини Ігор Сабій звернувся до людей, які перебувають в оточенні

"Проте будьте певні: вас всіх визволять", – сказав він в етері Espreso.TV.

Сабій зазначив, що на Київщині ніч пройшла спокійно. Сьогодні знову буде евакуація населення з Ірпеня та Ворзеля. За його словами, велика проблема з Бучею та Гостомелем: учора кадирівці не пустили 50 автобусів з людьми. Також важка гуманітарна ситуація на півночі Київщини, в Іванківській та Поліській ОТГ: "Туди немає жодного доступу з нашого боку, бойовики витягують чоловіків фактично з будинків – вони зникають у невідомому напрямку", – сказав він.

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Також Сабій додав: "Хочу звернутись до всіх, хто перебуває в оточенні: ніхто нікого не забув і ніхто нікого не лишив. Ворог захищається людьми як живим щитом, тому ЗСУ та тероборона не може атакувати російських солдатів, поки є небезпека для місцевих жителів. Тому все ускладнюється. Проте будьте певні: вас всіх визволять".

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