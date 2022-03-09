Будьте обережні з меседжами "ми вже перемогли, ворог знешкоджений", попереду ще серйозні битви, – радник міністра МВС
Вадим Денисенко наголосив, що це є однією з провокацій ворога в інформаційній війні, адже ще велика кількість бойовиків РФ перебуває на території України, а війна триває
"Справді ми нанесли досить серйозні удари по російській армії…Проте в жодному випадку нам не можна зараз розслабитись і піддатись ейфорії", – сказав Денисенко в етері Espreso.TV.
Денисенко зазначив: "На окупованих територіях російські солдати мародерять і крадуть мобільні телефони у місцевих жителів, тому що їх відправили сюди без будь-якого зв’язку. Ми прослуховуємо їхні розмови з близькими – це повна деморалізація, це очевидно з цих розмов. Проте в той же час російських солдатів ще дуже багато на території України, тому ворог до кінця не зломлений. Тому в жодному випадку нам не можна зараз розслабитись і піддатись ейфорії. Тож будьте обережні з меседжами “ми вже перемогли, ворог знешкоджений", попереду ще великі й серйозні битви".
Читайте також: Знищувати потрібно передовсім російську техніку: саме вона, а не солдати, є основою російської армії, – військовий експерт
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.38
-
EUR
Купівля 32.31Продаж 32.94
- Актуальне
- Важливе