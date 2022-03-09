Будьте обережні з меседжами "ми вже перемогли, ворог знешкоджений", попереду ще серйозні битви, – радник міністра МВС

"Справді ми нанесли досить серйозні удари по російській армії…Проте в жодному випадку нам не можна зараз розслабитись і піддатись ейфорії", – сказав Денисенко в етері Espreso.TV.

Денисенко зазначив: "На окупованих територіях російські солдати мародерять і крадуть мобільні телефони у місцевих жителів, тому що їх відправили сюди без будь-якого зв’язку. Ми прослуховуємо їхні розмови з близькими – це повна деморалізація, це очевидно з цих розмов. Проте в той же час російських солдатів ще дуже багато на території України, тому ворог до кінця не зломлений. Тому в жодному випадку нам не можна зараз розслабитись і піддатись ейфорії. Тож будьте обережні з меседжами “ми вже перемогли, ворог знешкоджений", попереду ще великі й серйозні битви".

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