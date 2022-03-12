Путін оголює кордон Росії на Далекому Сході, це сприятлива ситуація для Японії та Китаю згадати про свої території, – політолог
Михайло Притула переконаний, що питання стратегії та логістики в російській армії та її керівництві відсутнє.
"Логістика – це слабке місце Росії. Так само в Україні окупанти фактично у пастці, а постачання російських колон з території РФ не може бути постійним. Так поступово в Україні знищується армія РФ", – сказав політолог в етері Espreso.TV.
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Політолог додав, що далі буде військова поразка Путіна, що є найстрашнішим для нього: "Звісно, це доведеться замовчувати, тому росіяни змушені будуть забути про своїх загиблих близьких. Поступово це зародить певний колапс: з одного боку вони розумітимуть про знищення їхньої армії, а з іншого – що їм не можна про це говорити. Врешті-решт це призведе до революційної ситуації, яка вибухне..або не вибухне – це ми будемо спостерігати найближчим часом", – сказав Притула.
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Також він наголосив: "Хто ці люди, які прийшли на нашу територію з юридичної точки зору? Україні війна не оголошена. Тобто росіяни, які прийшли сюди, – терористи. Тож чи потрібно поводитись з ними, як з військовополоненими, чи як з терористами, які підпадають під кримінальний кодекс України".
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