Дезертирство, втрати, знекровлення армії – ось чому Росії потрібні нові сили у вигляді білорусів, – нардеп Сергій Рахманін

"Використання білоруських сил Росія вважає для себе найпростішим варіантом", – сказав Рахманін в етері Espreso.TV.



Нардеп зауважив, це пов’язано з втратами російської армії, фактами дезертирства, частина армії знекровлена, відповідно у РФ виникає потреба у силах. Білоруський варіант вони вважають для себе найпростішим.



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Рахманін також зауважив, чому для росіян найпростішим є сценарій використання білоруських сил: "По-перше, перекидання частини підрозділів з Росії потребує деякого часу. По-друге, набагато простіше в якості гарматного м’яса використовувати не своїх".

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