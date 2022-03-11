Російські літаки завдали удару по Білорусі
У п'ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі. Літаки РФ обстріляли населений пункт Копані
Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - йдеться у повідомленні.
Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.
"Це провокація! Мета - втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!", - наголосили в ЗСУ.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв про те, що російські окупаційні війська готують серію кривавих провокацій проти України. Зокрема, їхня авіація готується завдати удару по низці населених пунктів у Білорусі з повітряного простору України.
- Російська сторона використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні.
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