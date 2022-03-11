Росія готує авіаудар по Білорусі з території України, щоб втягнути білорусів у війну, - Резніков
Російські окупаційні війська готують серію кривавих провокацій проти України. Зокрема, їхня авіація готується завдати удару по низці населених пунктів у Білорусі з повітряного простору України
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Еспресо.TV.
"Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені і яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Згідно з їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються нанести по населеному пункту Копані, Столинського району Брестської області", - зазначив Резніков.
За його словами, для маскування Росія планує завдати атаки з повітряного простору України.
"Мета провокації - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, російська сторона використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні.
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