РФ використовує Білорусь як плацдарм для літаків, - НАТО

Про це CNN розповів директор з тактики НАТО Дені Гійом.

Повідомляється, що ця інформація підтверджується даними, які збирають літаки-розвідники НАТО на кордоні Польщі з Україною.

Гійом заявив, що напередодні 2-а льотна ескадрилья НАТО зафіксувала не менше 12 російських літаків на аеродромах в Білорусі. Через кілька годин не менше дев'яти з них вторглися в повітряний простір України.

За його словами, в один день минулого тижня сили НАТО зафіксували близько 20 російських літаків, які прямували на Київ з Білорусі.