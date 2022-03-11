Не дайте втягнути себе у війну, вона вам не потрібна. Ми за один день знищили більш ніж 12 тис. росіян, - Арестович звернувся до білорусів
Радник голови офісу президента Олексій Арестович звернувся до білоруського народу після того, як російські війська вдарили по території РБ зі сторони України
Своє звернення Арестович опублікував у Facebook.
"Шановні білоруси, сьогодні Лукашенко в Москві. І ось саме під його візит російські літаки о 14:00 вдарили по території України на Рівненщині, розвернулись і вдарили по Білорусі. Після цього білоруські солдати радісними колонами пішли в сторону кордону. Росіяни вже свідомо провокують не лише використанням вашої військової інфраструктури. Тепер пряма провокація - удар по українській території, потім по білоруській. Поширюйте, будь ласка, це відео. Не дайте втягнути себе у війну, вона вам не потрібна. Ми за один день знищили більше ніж 12 тис. російських військових. Це не потрібно Білорусі, повірте", - сказав радник голови офісу президента Олексій Арестович.
- 11 березня у п'ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі. Літаки РФ обстріляли населений пункт Копані.
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