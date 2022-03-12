Білоруси не хочуть йти на війну до України, тому їх переконують військовими атаками, — політолог Віктор Уколов

"Що більше, білоруська армія є слабкою. Однак якщо Білорусь зайде в Україну, це все одно створить проблеми, адже відбудеться розпорошення сил", – сказав він в етері Espreso.TV.



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Уколов додав: "Є декілька причин, чому білоруси не хочуть воювати з українцями. По-перше, відносини між українцями та білорусами склались більш дружніми, ніж з росіянами. По-друге, білоруси просто бояться йти сюди через ті 12 тис. вбитих окупантів. Частина з поранених окупантів переходить через Білорусь і це також неможливо приховати. Швидше за все білорусів використовуватимуть як гарматне м’ясо. Тому що після прямого зіткнення з ЗСУ російська армія тепер абсолютно уникає такого контакту".



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Політолог також зауважив: "Колись російська пропаганда говорила про спецоперацію "примушення до миру", в даному разі, користуючись їхньою термінологією, відбулась операцію примушування Білорусі до війни з Україною. Передовсім це означає, що білоруси не хочуть воювати з українцями, інакше така спецоперація була б зайвою".

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