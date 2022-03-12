Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Білоруси не хочуть йти на війну до України, тому їх переконують військовими атаками, — політолог Віктор Уколов
Ексклюзив

Білоруси не хочуть йти на війну до України, тому їх переконують військовими атаками, — політолог Віктор Уколов

12 березня, 2022 субота
01:11
війна з Росією Київ

Політолог переконаний, що білоруси бояться вступати у війну з Україною.

"Що більше, білоруська армія є слабкою. Однак якщо Білорусь зайде в Україну, це все одно створить проблеми, адже відбудеться розпорошення сил", – сказав він в етері Espreso.TV.

Читайте також: Знищувати потрібно передовсім російську техніку: саме вона, а не солдати, є основою російської армії, – військовий експерт

Уколов додав: "Є декілька причин, чому білоруси не хочуть воювати з українцями. По-перше, відносини між українцями та білорусами склались більш дружніми, ніж з росіянами. По-друге, білоруси просто бояться йти сюди через ті 12 тис. вбитих окупантів. Частина з поранених окупантів переходить через Білорусь і це також неможливо приховати. Швидше за все білорусів використовуватимуть як гарматне м’ясо. Тому що після прямого зіткнення з ЗСУ російська армія тепер абсолютно уникає такого контакту".

Читайте також: Дезертирство, втрати, знекровлення армії – ось чому Росії потрібні нові сили у вигляді білорусів, – нардеп Сергій Рахманін

Політолог також зауважив: "Колись російська пропаганда говорила про спецоперацію "примушення до миру", в даному разі, користуючись їхньою термінологією, відбулась операцію примушування Білорусі до війни з Україною. Передовсім це означає, що білоруси не хочуть воювати з українцями, інакше така спецоперація була б зайвою". 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Новини
ЗСУ
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
важливо
11 березня, 2022 п'ятниця
Російські літаки завдали удару по Білорусі з території України
11 березня, 2022 п'ятниця
Білоруські війська можуть атакувати Україну 11 березня о 21:00, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
11 березня, 2022 п'ятниця
У Луцьку вперше після початку війни пролунали вибухи
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.93
  • EUR
    Купівля 32.47
    Продаж 34.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
12 березня
01:56
російська армія
Якщо є підозра, що сина-строковика відправили в Україну – дійте, - Зеленський російським матерям
01:43
Польща більше як вдвічі збільшує чисельність армії та створює тероборону за зразком України
01:28
полонені москалі
В Україні створено координаційний штаб з питань поводження з полоненими, - Зеленський
00:59
Генштаб ЗСУ
Росія провокує Білорусь вступити у війну та безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів, - Генштаб
00:43
Кирило Буданов
Російський генералітет проти війни – за її продовження лише Путін та Шойгу, - голова ГУР Буданов
00:27
Сергій Гайдай
Російські війська окупували 70% території Луганської області, - керівник ОВА Гайдай
00:07
марка
Укрпошта оголосила переможця конкурсу ескізу поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"
2022, п'ятниця
11 березня
23:50
Оновлено
Миколаїв
Російські окупанти масово обстрілюють Миколаїв. Відео
23:42
Жебракування, Росія
100 тис. росіян втратили роботу через війну в Україні, до кінця року безробітних буде 9 млн, - Центр протидії дезінформації
23:32
Байрактар
На Київщині за допомогою Байрактара знищено ворожий пункт управління, - Залужний
23:16
Марта Костюк
Жоден російський тенісист не вибачився. Їхня єдина проблема зараз, що вони не можуть переказати гроші, - друга ракетка України Костюк
23:11
Дмитро Кулеба
Україна 100% буде членом ЄС. Тепер це питання часу, - Дмитро Кулеба
22:57
Deutsche Bank
Deutsche Bank згортає діяльність у Росії
22:50
Смартфон
У Держспецв'язку дали 5 порад, як користуватись інтернетом під час війни
22:42
Ексклюзив
Сергій Рахманін
Дезертирство, втрати, знекровлення армії – ось чому Росії потрібні нові сили у вигляді білорусів, – нардеп Сергій Рахманін
22:26
Інтернаціональний легіон
До Інтернаціонального легіону захисників України вже долучилися добровольці з 52 країн, - Міноборони
22:15
Запорізька АЕС
Окупанти зробили на Запорізькій АЕС військову базу. Відео
22:10
Ексклюзив
Чалий
Росія формально не оголошувала війну Україні, це означає, що їхні військові не підпадають під захист Женевських конвенцій, – Валерій Чалий
22:06
Ірина Верещук
Росія заблокувала гумкоридори з Ізюму, Маріуполя, Волновахи та кількох точок Київщини, - Верещук
22:06
Аеропорт Івано-Франківськ
Росія практично зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Івано-Франківську, - мер міста Марцінків
22:04
Порошенко
Порошенко: Ми домовились із Зеленським, що виступаємо єдиним фронтом, і це зруйнувало плани Путіна
21:31
біженці
Варшава та Краків вичерпали свої можливості і більше не прийматимуть біженців з України , - Держприкордонслужба
21:31
Інфографіка
Укрпошта
Укрпошта відновила доставку з маркетплейсів та онлайн-магазинів: працюють більш ніж 4700 відділень
21:21
мародер
В Ірпені спіймали 26 мародерів, тепер вони ритимуть окопи та прибиратимуть вулиці. Відео
21:05
Рада ЄС
ЄС може ухвалити четвертий пакет санкцій проти Росії вже у неділю. Які саме вони будуть
20:59
Дмитро Кулеба
Жодного прогресу, - Кулеба про переговори з Росією
20:39
YouTube починає блокування каналів російських державних медіа по всьому світу, - Федоров
20:34
Трюдо чітко заявив Зеленському, що НАТО не закриє небо над Україною
20:19
пшениця
Напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі, - ООН
20:09
British American Tobacco
Одна із найбільших тютюнових компаній світу йде з російського ринку
20:01
Порошенко
Закупівлі зброї, бронежилетів для бійців та дипломатичний фронт: Петро Порошенко розповів, чим займається з початку російського вторгнення
19:42
Житомир обстріл
Росія може посилити ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі, - Генштаб ЗСУ
19:23
долар
США заборонили ввезення доларових банкнот до РФ
18:57
Харків обстріл
На Харківщині росіяни вбили вже понад 200 цивільних, з яких 11 дітей, - начальник Слідчого управління Нацполіції області
18:48
Оновлено
Іван Федоров
Окупанти, ймовірно, викрали мера Мелітополя, - Офіс президента
18:35
путін лукашенко
Білоруські війська можуть атакувати Україну 11 березня о 21:00, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
18:30
Чорнобильська АЕС
На ЧАЕС оновили запаси дизпалива для аварійного електроживлення частини станції, - держінспекція
18:30
Максим Криштоп
Про плани повномасштабного російського вторгнення в Україну знали ще з січня. Полонений льотчик розповів про злочинні накази керівництва РФ
18:27
Маріуполь
За 12 діб блокади в Маріуполі загинуло 1582 мешканців, - міськрада
18:22
Байден в Білому домі
Байден оголосив нові санкції США проти Росії: заборона імпорту товарів та нових інвестицій
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV