Діджитал-світ – це ілюзія, тому необхідно документувати та зберігати в архіви всі факти цієї війни, – голова Інституту національної пам’яті

"Пройде пів року після перемоги й вони всі почнуть зникати з мережі. Терміново потрібна окрема програма, аби звантажити та зберегти ці всі факти, зібрати свідчення, фіксації свідків", – сказав він в етері Espreso.TV



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Дробович додав: "Свідки потрібні не лише для того, щоб говорити у міжнародних судах, їхні свідчення також необхідні до наступних поколінь. Через 50-70 років, коли будуть досліджувати цю війну, науковцям будуть необхідні свідчення та матеріали. Такі, яких ми зараз не маємо з часів Другої світової війни, бо через радянську цензуру все було стерто. Тож ми мусимо зберегти всі факти цієї війни в архіві Інституту національної пам’яті та у віртуальному музеї російської агресії".



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