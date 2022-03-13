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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Діджитал-світ – це ілюзія, тому необхідно документувати та зберігати в архіви всі факти цієї війни, – голова Інституту національної пам’яті
Ексклюзив

Діджитал-світ – це ілюзія, тому необхідно документувати та зберігати в архіви всі факти цієї війни, – голова Інституту національної пам’яті

13 березня, 2022 неділя
20:52
війна з Росією Харків

Антон Дробович наголосив, що матеріали, свідчення російсько-української війни, які є в інтернеті, – дуже вразливі

"Пройде пів року після перемоги й вони всі почнуть зникати з мережі. Терміново потрібна окрема програма, аби звантажити та зберегти ці всі факти, зібрати свідчення, фіксації свідків", – сказав він в етері Espreso.TV

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Дробович додав: "Свідки потрібні не лише для того, щоб говорити у міжнародних судах, їхні свідчення також необхідні до наступних поколінь. Через 50-70 років, коли будуть досліджувати цю війну, науковцям будуть необхідні свідчення та матеріали. Такі, яких ми зараз не маємо з часів Другої світової війни, бо через радянську цензуру все було стерто. Тож ми мусимо зберегти всі факти цієї війни в архіві Інституту національної пам’яті та у віртуальному музеї російської агресії".

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