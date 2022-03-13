Діджитал-світ – це ілюзія, тому необхідно документувати та зберігати в архіви всі факти цієї війни, – голова Інституту національної пам’яті
Антон Дробович наголосив, що матеріали, свідчення російсько-української війни, які є в інтернеті, – дуже вразливі
"Пройде пів року після перемоги й вони всі почнуть зникати з мережі. Терміново потрібна окрема програма, аби звантажити та зберегти ці всі факти, зібрати свідчення, фіксації свідків", – сказав він в етері Espreso.TV
Читайте також: Це казки, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову війну. Вона вже триває, – Валерій Чалий
Дробович додав: "Свідки потрібні не лише для того, щоб говорити у міжнародних судах, їхні свідчення також необхідні до наступних поколінь. Через 50-70 років, коли будуть досліджувати цю війну, науковцям будуть необхідні свідчення та матеріали. Такі, яких ми зараз не маємо з часів Другої світової війни, бо через радянську цензуру все було стерто. Тож ми мусимо зберегти всі факти цієї війни в архіві Інституту національної пам’яті та у віртуальному музеї російської агресії".
Читайте також: Необхідно наголошувати світу, що це не просто війна, а воєнні злочини проти людства та ядерний терор, – Чалий
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе