Після перемоги, міжнародний бізнес захоче заходити в Україну, це буде репутаційно вигідно, – Директор Інституту соціально-економічної трансформації

"Після перемоги, міжнародний бізнес захоче заходити в Україну, це буде репутаційно вигідно", – наголосив експерт в етері Espreso.TV



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Несходовський зауважив, що після перемоги український бізнес, українці будуть отримувати кошти від міжнародної спільноти: "Перемога – це буде для нас значна репутаційна перевага. Світ буде прагнути нам допомогти. А це означає, що ті підприємства, які були ще з радянських часів і не були достатньо конкурентні внаслідок своєї неефективності, на них буде закуплено нове обладнання, буде підготовлено нові площі та будована нова структура", – сказав експерт.



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