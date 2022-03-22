Відповіддю на те, хто наші союзники, стане те, хто приїде до Києва, – головна редакторка онлайн-видання "Українська правда"
Севгіль Мусаєва переконана: нашими основними партнерами є Британія, яка є нашим адвокатом, та Польща
"Остаточною відповіддю на те, хто наші союзники, стане те, хто приїде до Києва. Бо Байден у Брюсселі – це добре, але мені та багатьом українцями хотілось би бачити його у Києві. Це буде потужним кроком підтримки", – сказала вона в етері Espreso TV.
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Мусаєва додала, що Путін використовує шанс щодо перемовин для перегруповування своїх військ. Окрім того, він робить все можливе, щоб втягнути Лукашенка у цю війну: "Проте насправді Білорусь уже є стороною в цій війні – з території Республіки запускають ракети. Те, що безпосередньо їхні військові не воюють, не позбавляє Лукашенка відповідальності, він також буде сидіти на лаві підсудних з Путіним", – наголосила журналістка.
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