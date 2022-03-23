Від Німеччини передовсім очікуємо відмову від купівлі російських енергоносіїв, — нардеп Ростислав Павленко
Павленко наголосив, що таким чином росія щодня отримує пів мільярда доларів від європейських країн, які де-факто йдуть на ведення війни проти України
"Те, що німці вже планують відмовитись від російських енергоносіїв – це дуже позитивно. Питання тільки коли", – сказав він в етері Espreso TV.
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Павленко додав: "Багато західних політиків дуже довго йшли до розуміння реалій, до надання допомоги Україні. Навіть та допомога, яка надається зараз, ще кілька місяців тому була немислимою. Тож важливо натискати на європейських політиків всіма можливими способами діяти вже і зараз".
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