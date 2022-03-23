Орки знаходять людей у підвалах Маріуполя, пропонують їм гроші, лиш би вони перейшли на сторону Ростова, — ексголова Мангуської РДА
Дмитро Черниця наголосив, що охочих дуже мало, практично немає
"Людей забирають з підвалу, пропонують їхати на Ростов, а там забирають паспорт", – сказав він в етері Espreso TV.
Читайте також: Відповіддю на те, хто наші союзники, стане те, хто приїде до Києва, – головна редакторка онлайн-видання "Українська правда"
Черниця додав, що в Маріуполі та області продовжується гуманітарна катастрофа: "Тепла, води, електрики немає та їжі немає. І найгірше – немає де лікуватись, окупанти розбомбили всі лікарні".
Читайте також: Україні необхідно дипломатично працювати з Китаєм, Сі Цзіньпінь уже "приміряє на себе регалії", що може впливати на Путіна, – екскерівник Служби зовнішньої розвідки
Також він зауважив, що Маріуполь продовжують обстрілювати безперервно: "Б’ють дуже сильно: і Чорноморський флот, і з берега…Все ж укріплень в Маріуполі сьогодні достатньо".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе