Ми мусимо щодня нагадувати про себе Європі, щоб вони не втомились від цієї війни, щоб активно виходили на протести, – нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе

"Ми з вами не маємо варіанту втомитись. Ми маємо вибір тільки виграти й вижити. У світу ж, на відміну від нас, є інші варіанти, тому ми не маємо права дати їм втомитись від цієї війни", – наголосила вона в етері Espreso TV



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Климпуш-Цинацадзе зауважила: "Допомагає не лише наш онлайн-контакт, який ми встановлюємо через включення та соціальні мережі, а і те, що можуть робити наші громадяни, які стали біженцями за кордоном. Вони можуть підіймати європейців на протести. Кожен на своєму місці мусить викладатись на максимум, щоб ці протести були гучними, масовими, щоб нас почули політики, які представляють демократії у світі. Для них, на відміну від росії, важливий голос суспільства. Тому допомога Україні може прийти саме через такі протести", – сказала нардепка.

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