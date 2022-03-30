Росія просто б'ється головою об українські двері, проте це її не зупиняє, — політолог Євген Магда
Магда наголосив, що Росія не здатна змінювати логіку своїх дій
"РФ просто б’ється головою об українські двері, проте це її ніяк не зупиняє. Що більше, вони продовжуються вести свою агресивну лінію, так само рублеву лінію з газом, окрім того, вони заявили, що хочуть перевести весь експорт на рублі. Це суцільний Радянський Союз", – сказав він в етері Espreso TV.
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Також Магда додав, що Путін може звинуватити Лукашенка у своїх невдачах: "Не виключаю розвитку подій, за якого винним виявиться Лукашенко. На нього Росія буде намагатись списувати відповідальність за свої невдачі. Можливо, це буде в той момент, коли Росія шукатиме порозуміння із Заходом. Адже Лукашенко минулого року виграв боротьбу у Путіна за звання останнього диктатора Європи, тож він буде залишатись "тим, кого не шкода.", – сказав Магда.
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