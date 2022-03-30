Росія просто б'ється головою об українські двері, проте це її не зупиняє, — політолог Євген Магда

"РФ просто б’ється головою об українські двері, проте це її ніяк не зупиняє. Що більше, вони продовжуються вести свою агресивну лінію, так само рублеву лінію з газом, окрім того, вони заявили, що хочуть перевести весь експорт на рублі. Це суцільний Радянський Союз", – сказав він в етері Espreso TV.



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Також Магда додав, що Путін може звинуватити Лукашенка у своїх невдачах: "Не виключаю розвитку подій, за якого винним виявиться Лукашенко. На нього Росія буде намагатись списувати відповідальність за свої невдачі. Можливо, це буде в той момент, коли Росія шукатиме порозуміння із Заходом. Адже Лукашенко минулого року виграв боротьбу у Путіна за звання останнього диктатора Європи, тож він буде залишатись "тим, кого не шкода.", – сказав Магда.



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