Стрільби в Чорному морі становлять небезпеку для всіх прибережних держав, — фахівець у сфері морського права

"Через провокації росії створюється потужна небезпека миру у всьому регіоні, а не лише в Україні.", – сказав експерт в етері Espreso TV.



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Устименко зазначив, що кожен день морської блокади України росією коштує нашій економіці орієнтовно 50 млн доларів: "Тільки у морській сфері росія уже винна Україні понад 2 млрд доларів.", – сказав він.

Також Устименко зауважив, аби санкції проти росії в морській сфері були повними, необхідно застосувати їх не лише до судин, які плавають під прапором РФ, а також до компаній, судновласників, які мають російське громадянство.

"Необхідно проводити такі детальні перевірки національності суден та людей, які впливають на це". – додав експерт.

Додамо, військово-морські сили РФ блокують у регіоні 94 цивільні судна, призначені для перевезення зерна та іншого продовольства

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