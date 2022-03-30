Стрільби в Чорному морі становлять небезпеку для всіх прибережних держав, — фахівець у сфері морського права
Богдан Устинеко наголосив, що такі ракети та міни, які РФ використовує можуть влучити в цивільні об'єкти Болгарії, Румунії чи Туреччини
"Через провокації росії створюється потужна небезпека миру у всьому регіоні, а не лише в Україні.", – сказав експерт в етері Espreso TV.
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Устименко зазначив, що кожен день морської блокади України росією коштує нашій економіці орієнтовно 50 млн доларів: "Тільки у морській сфері росія уже винна Україні понад 2 млрд доларів.", – сказав він.
Також Устименко зауважив, аби санкції проти росії в морській сфері були повними, необхідно застосувати їх не лише до судин, які плавають під прапором РФ, а також до компаній, судновласників, які мають російське громадянство.
"Необхідно проводити такі детальні перевірки національності суден та людей, які впливають на це". – додав експерт.
- Додамо, військово-морські сили РФ блокують у регіоні 94 цивільні судна, призначені для перевезення зерна та іншого продовольства
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