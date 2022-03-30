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Росія блокує у Чорноморському регіоні близько 90 цивільних суден, - Держдеп США

30 березня, 2022 середа
01:48
війна з Росією Російські бойові кораблі

Військово-морські сили РФ блокують у регіоні 94 цивільні судна, призначені для перевезення зерна та іншого продовольства

Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє "Укрінформ".

"Близько 30% світового експорту пшениці зазвичай припадає на Чорноморський регіон, а також 20% кукурудзи та 75% соняшникової олії. Однак Росія розбомбила щонайменше три цивільні судна, які перевозили товари з чорноморських портів по всьому світу, в тому числі одне, зафрахтоване агрокомпанією", - повідомила представниця Держдепартаменту США.

Вона підкреслила, що наслідки війни Путіна відчуваються далеко за межами України та безпосередньо впливають на глобальну продовольчу безпеку.

"Російські ВМС блокують доступ до українських портів, чим, фактично припиняють експорт зерна. Відповідно до звітів, вони не дозволяють вийти в Середземне море приблизно 94 суднам, які перевозять продовольство для світового ринку", - зауважила Шерман.

За її словами, зараз багато вантажовідправників не наважуються відправляти свої судна в Чорне море, навіть у російські порти, з огляду на небезпеку, яка походить від РФ.

За даними Human Rights Watch, російське вторгення в Україну посилило продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці. Зокрема, Ліван отримує 80% пшениці з України; Єгипет закуповує пшеницю, а також великі обсяги олії; Лівія імпортує понад 40% пшениці з України; Ємен - не менше 27%. Крім того, влада північно-західної Сирії забезпечує регіон пшеницею і борошном, закупленим через Туреччину, але остання також імпортує 90% пшениці з України.

  • Нагадаємо, Росія замінувала значну частину Чорного моря, фактично припинивши цивільний транзит. Для цього вона, зокрема, використала морські міни з захоплених у 2014 році українських військових складів.

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Росія
Чорне море
блокування
кораблі
міни
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