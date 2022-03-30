Росія використовує морські міни з захоплених у 2014 році військових складів. МЗС України пояснило, як окупанти намагаються приховати воєнні злочини у Чорному морі

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Саме такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії", - йдеться у документі.

За результатами ідентифікації фахівці з'ясували, що це морські міни, які на початок 2022 року не перебували на обліку ВМС Збройних Сил України.

Ці міни були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського міста Севастополь. Відтак, Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами, - наголошується у заяві українського МЗС.

Такими діями держава агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі та ухилитись від відповідальності за воєнні злочини й морський розбій.

Міністерство закордонних справ України наголошує на тому, що свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує, перш за все, цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не тільки Чорного моря та Азовського морів, але й Керченського та Чорноморських проток.

"Відповідальність за використання дрейфуючих морських мін, а також за їх непередбачувані наслідки лежить виключно на Російській Федерації та її військово-морських силах, - попередили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Україна наполягає на притягненні Росії до міжнародної відповідальності за вчинення протиправних дій у Чорному морі, воєнні злочини й, зокрема, використання морських мін як зброї невибіркової дії, яка безконтрольно поширюється акваторією Чорного моря, - заявили в МЗС України.



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