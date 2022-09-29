Для психологічної підготовки важливо проговорювати, що ми воюємо не з людьми, а з виродками, - психотерапевт
Психотерапевт та майор ЗСУ у відставці Олексій Карачинський радить українцям захистити свою психіку від звірств російської армії через усвідомлення, що проти нас воюють не люди, а виродки
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"До цього психологічно неможливо підготуватися. Єдине, - це просто проговорювати певне очікування, що ми воюємо не з людьми, ми воюємо з виродками, від виродків можна очікувати всього, що завгодно. Від людей такого очікувати не можна. Тобто "як людина могла таке вчинити?" – це неправильно сформульоване речення. "Як виродок це міг вчинити?" – це риторичне питання. Тому важливо називати наших ворогів таким чином", - сказав Олексій Карачинський.
Психотерапевт зазначив, що якщо ваша близька людина пережила окупацію або бачила страшні дії російських військових, то необхідно перший час знаходитися поряд з нею і після цього відправити її до психотерапевта.
"І в принципі якщо це сталося з близькими людьми, то в перші два місяці – це просто бути поряд і після цього, якщо людині складно прийняти те, що відбулося, можливо вже відправляти на психотерапію", - додав він.
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