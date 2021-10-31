"Для Тищенка - по 20 грн". На базарах Києва тролять "слугу" Миколу Тищенка

Один зі столичних пабліків в мережі Insagram оприлюднив фото з ринку, на якому біля м'ясних обрізків стоїть табличка "Для Тищенка - 20 грн", передає Еспресо.TV.



"На ринках України стали з'являтися спеціальні пропозиції для Колі Тищенка", - підписано фотографію.



"Ага, і гречка по 12", - пишуть у коментарях.



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Раніше ресторатор та народний депутат від партії Володимира Зеленського "Слуга народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал, заявивши, що він не бачить зростання цін в Україні, тому що сам він нібито купує гречку за 12 гривень, а сало - за 50. І все це - на столичному Бессарабському ринку, що завжди вважався елітним та найдорожчим.



Після цього журналісти з'ясували, що кілограм яловичини на Бесарабці коштує від 200 гривень, свинина - 140. Свинячі ребра обійдуться в 130, печінка - 59, антрекот - 180 гривень за кілограм. Качка обійдеться в 180 гривень за кілограм, а сало - від 150 до 500 гривень за кілограм.





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