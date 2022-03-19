Для держави та бізнесу: Держспецзв'язку пропонує підприємствам і установам України допомогу в кіберзахисті ІТ-інфраструктур

Про це повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.



"Ми всі разом мусимо бути стійкими до зовнішніх викликів, продовжувати надавати послуги громадянам та забезпечувати функціонування бізнесу й економіки країни", - йдеться у повідомленні.



Для установ та організацій пропонують допомогу у захисті від DDOS-атак, моніторингу безпеки, міграції в хмарні середовища, розгортанні сучасних систем захисту від кіберзагроз робочих станцій і серверів. Всі охочу можуть надсилати заявки на офіційну адресу cert@cert.gov.ua.



Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту надала рекомендації щодо кібербезпеки людей.