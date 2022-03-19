Для держави та бізнесу: Держспецзв'язку пропонує підприємствам і установам України допомогу в кіберзахисті ІТ-інфраструктур
Державний центр кіберзахисту Держспецзв'язку, Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA спільно з українськими компаніями пропонує допомогу у створенні ешелонованих систем кіберзахисту ІТ-інфраструктур для установ та організацій будь-якої форми власності
Про це повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
"Ми всі разом мусимо бути стійкими до зовнішніх викликів, продовжувати надавати послуги громадянам та забезпечувати функціонування бізнесу й економіки країни", - йдеться у повідомленні.
Для установ та організацій пропонують допомогу у захисті від DDOS-атак, моніторингу безпеки, міграції в хмарні середовища, розгортанні сучасних систем захисту від кіберзагроз робочих станцій і серверів. Всі охочу можуть надсилати заявки на офіційну адресу cert@cert.gov.ua.
- Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту надала рекомендації щодо кібербезпеки людей.
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