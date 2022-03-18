Держспецзв'язку розповідає, як захиститися від зламів

Поради опублікували у Telegram.



"Війна Росії проти України триває, в тому числі на інформаційному фронті. Російська кіберагресія щонайменше два місяці завдає шкоди державним сайтам України через атаки різних видів. Їм ефективно протистоять суб’єкти національної системи кібербезпеки. Однак існує великий ризик, що атаки поширяться, а їх об’єктами можуть стати всі громадяни. Ми маємо тримати оборону по всіх фронтах. Кіберзахист – це не лише про державу, це – обов’язок кожного з нас. Лише спільні зусилля дадуть можливість ефективно протистояти ворогу у кіберпросторі", - йдеться у повідомленні.



Поради фахівців:

Замініть паролі у соцмережах, банківських акаунтах та на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація. Радимо використовувати складні паролі, що складаються із літер та символів. Це мають бути складні набори, щонайменше 10 знаків.

Налаштуйте двоетапну перевірку при вході у ваш акаунт-соцмережі. Це убезпечить вас від спроби злому акаунту, адже ви отримаєте смс-повідомлення, у якому вас попросять підтвердити вхід в акаунт.

Встановіть антивірус та системно перевіряйте ваш пристрій на наявність загроз.

Зробіть резервні копії важливих документів на окремих пристроях або захищених хмарних сховищах. Злочинці часто шифрують дані на зламаних пристроях без змоги відновлення.

Використовуйте легальне програмне забезпечення. Російські віруси нині часто поширюються через “піратське” програмне забезпечення.

Оновіть застосунки у своєму смартфоні та програмне забезпечення на компʼютері. Це потрібно, адже розробники постійно працюють над покращенням своїх безпекових протоколів.

Не вірте фейкам! Особливо у соцмережах – їх зараз багато, і їхня мета – не тільки посіяти паніку, а й дестабілізувати ситуацію в нашій країні.



Нагадаємо, 15 березня Держспецзв'язку в Україні виявило нове зловмисне програмне забезпечення, а загалом інтенсивність кібератак на критичну інфраструктуру від часу початку повномасштабного вторгнення РФ не зменшується.