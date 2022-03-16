Війна у кіберпросторі: російські хакери використовують новий вірус-вейпер CaddyWiper - Держспецзв'язку

Про це Держспецзв'язку розповіло в Telegramm.



"Від початку російської військової агресії інтенсивність кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується. Тоді як російські ракети атакують фізичну інфраструктуру зв’язку та мовлення, російські хакери атакують інформаційну інфраструктуру", – вказало відомство.



За його даними, найчастіше хакери вдаються до фішингових розсилок, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DDoS-атаки. Так, учора відомство зафіксувало новий вірус-вейпер CaddyWiper.

З 15 лютого російські хакери здійснили понад 3 000 DDoS-атак.



"Рекордом стали 275 DDoS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps", – вказало Держспецзв'язку.



Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення РФ, 23 лютого, сайти органів влади України зазнали масової кібератаки.