Для відновлення Гостомеля створюють робочу групу
У Гостомелі Київської області створять робочу групу, яка займеться відновленням міста і військового містечка
Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.
"Міісто Гостомель відоме своїми великими руйнуваннями. Тут знаходилось декілька тисяч російських військовослужбовців, територія повністю знищена, зруйновані будинки, в яких жили військові. Будемо створювати робочу групу, яка кожен день буде займатися відновленням Гостомеля і військового містечка", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що фактично у місті залишилося два будинки. В них вирішено питання електроенергії, але залишається проблема з водою і газом.
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