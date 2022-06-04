Для відновлення Гостомеля створюють робочу групу

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

"Міісто Гостомель відоме своїми великими руйнуваннями. Тут знаходилось декілька тисяч російських військовослужбовців, територія повністю знищена, зруйновані будинки, в яких жили військові. Будемо створювати робочу групу, яка кожен день буде займатися відновленням Гостомеля і військового містечка", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що фактично у місті залишилося два будинки. В них вирішено питання електроенергії, але залишається проблема з водою і газом.