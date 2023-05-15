Для видобування та транспортування газу: норвезька компанія передала Укргазвидобуванню метанол
Норвезька енергетична компанія Equinor надала АТ" Укргазвидобування" (Група Нафтогаз) дві тонни метанолу
Про це повідомив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.
"Це критично важлива сировина для видобування, підготовки та транспортування природного газу, і вона вже доставлена в Україну. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за допомогу в такий важкий для України час", – зазначив він.
Постачання метанолу здійснюється за підтримки Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Європейської Комісії.
У Нафтогазі додали, що вперше за час діяльності Укргазвидобування цю сировину було доставлено з Європи залізницею.
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