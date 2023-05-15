Для видобування та транспортування газу: норвезька компанія передала Укргазвидобуванню метанол

Про це повідомив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.

"Це критично важлива сировина для видобування, підготовки та транспортування природного газу, і вона вже доставлена в Україну. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за допомогу в такий важкий для України час", – зазначив він.

Постачання метанолу здійснюється за підтримки Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Європейської Комісії.

У Нафтогазі додали, що вперше за час діяльності Укргазвидобування цю сировину було доставлено з Європи залізницею.