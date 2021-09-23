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Для виплати боргів: суд дозволив продати компанії Коломойського нерухомість у Техасі

23 вересня, 2021 четвер
22:09
Економіка Ігор Коломойський

Влада США дозволила компанії олігарха Ігоря Коломойського продати будівлю в Техасі, яка була заморожена у справі про відмивання коштів, для виплати боргів

Про це повідомляє Радіо Свобода.
 

Федеральна окружна суддя США Марсія Кук задовольнила клопотання Міністерства юстиції і дозволила компанії Коломойського продати будівлю в Далласі.

Згідно з судовими документами, північнотехаська компанія Centurion American погодилася викупити будівлю за $23,3 млрд

Із цією будівлею було пов’язано понад $425 тис. боргу податку на нерухомість, пені та виплат місцевій громаді.

Решта прибутку буде поміщена на депозит, яким до кінця суду керуватиме американський уряд.

"Суд вважає, що проміжний продаж майна необхідний і доречний для збереження вартості майна до завершення провадження", – йдеться в рішенні. 

Міністерство юстиції звинуватило Ігоря Коломойського в тому, що він придбав будівлю в Далласі, а також ще два об’єкти в штатах Кентуккі та Огайо за кошти, виведені з "Приватбанку" в Україні.
 

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олігархи
Ігор Коломойський
борги
продаж
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