Для запуску експорту зерна треба знайти команди для виходу в рейс і узгодити перетин ними кордону, - журналістка Яресько

Про це в ефірі Еспресо сказала журналістка проєкту SeaKrime Центру Миротворець Катерина Яресько.

"Логіка підказує, що першими підуть судна, які станом на 24 лютого перебували в наших портах і деякі з них - повністю завантажені. Вони стоять і чекають на вихід", - вважає вона.

Яресько зазначила, що морські перевезення - це складний бізнес, де треба виконувати дуже багато умов.

"Це питання страхування, питання команди, тому що судна, які перебувають в порту - напевно там не було повної команди. Для того, щоб вийти в море - їм потрібна повна команда. Де її взяти? У нас є повна заборона на перетин державного кордону чоловікам певного віку. Це мають бути окремі виключення для цієї ситуації або шукати тих, хто може вийти", - зазначила журналістка.

Яресько наголосила, що якщо порти не працювали кілька місяців, то для того, щоб їх запустити здійснюється дуже багато роботи.

У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи зернових коридорів відповідно до угоди про експорт продовольства з портів України.