Для журналістів відкриють кулуари Ради: Разумков підписав розпорядження
У Раді розширили дозволену кількість представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому та третьому поверхах
Про це повідомила прессекретарка голови ВР Ольга Туній.
"У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у Парламенті на другому та третьому поверхах", - повідомила вона.
Так, у пресцентрі на 3-му поверсі може працювати до 200 ociб, на балконі преси у залі засідань - 30 осіб, у кулуарах 2-го поверху - 200 осіб.
Встановлено:
- до пресцентру на третьому поверсі допускатимуть від телевізійних каналів не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформагенств - до 2, а від інших видань - по 1 особі;
- до кулуарів другого поверху пленарної частини ВР допускається від телеканалів не більше 1 знімальної групи (до 2 осіб) від інформагенств, у тому числі фотокореспондентів, - до 2 осіб, а від інших - по одній.
Також відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.
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