Для журналістів відкриють кулуари Ради: Разумков підписав розпорядження

Про це повідомила прессекретарка голови ВР Ольга Туній.

"У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у Парламенті на другому та третьому поверхах", - повідомила вона.

Так, у пресцентрі на 3-му поверсі може працювати до 200 ociб, на балконі преси у залі засідань - 30 осіб, у кулуарах 2-го поверху - 200 осіб.

Встановлено:

до пресцентру на третьому поверсі допускатимуть від телевізійних каналів не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформагенств - до 2, а від інших видань - по 1 особі;

до кулуарів другого поверху пленарної частини ВР допускається від телеканалів не більше 1 знімальної групи (до 2 осіб) від інформагенств, у тому числі фотокореспондентів, - до 2 осіб, а від інших - по одній.

Також відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.

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