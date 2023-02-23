"Дніпро-1" - АЕК: де дивитися вирішальний матч українців у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На груповому раунді Ліги конференцій "Дніпро-1" фінішував другим у квартеті E слідом за нідерландським АЗ та випередив "Аполлон" з Кіпру та "Вадуц" з Ліхтенштейну.

АЕК розпочав виступи у єврокубках у Лізі Європи, де у кваліфікації здолав саме "Дінпро-1" (2:1, 3:0).

У квартеті B кіпріоти стали третіми. Вони випередили київське "Динамо" (1:0, 3:3), поступилися у боротьбі за вихід до наступного раунду турніру турецькому "Фенербахче" і французькому "Ренну" та отримали право зіграти у Лізі конференцій.

У першому матчі плей-офф ЛК "Дніпро-1" поступився АЕКу з рахунком 0:1.

Ліга конференцій

1/16 фіналу. 2-й матч

"Дніпро-1" (Україна) - АЕК (Ларнака, Кіпр)

23 лютого

Кошице, Kosicka futbalova arena

Початок - 19:45

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