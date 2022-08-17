"Дніпро-1" - "АЕК Ларнака": букмекери дали обнадійливий прогноз на матч українців у Лізі Європи
Завтра, 18 серпня, український СК "Дніпро-1" зіграє проти кіпрського АЕКа з Ларнаки у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією букмекерів, дніпряни є фаворитами першої зустрічі. На перемогу СК "Дніпро-1" коефіцієнт 2,48. Виграш "АЕК Ларнаки" прогнозують у 2,78. Нічия - 3,24.
Переможець двоматчевого протистояння зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Команда, яка програє, вилетить у Лігу конференцій.
Матч-відповідь запланований на 25 серпня.
Ліга Європи
Кваліфікація. Плей-офф раунд. Перший матч
18 серпня
"Дніпро-1" (Україна) - "АЕК Ларнака" (Кіпр)
Кошице, стадіон Kosicka futbalova arena
Початок о 21:00
Пряма трансляція на сервісі "2+2"
- 11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" поступилася румунській "Університаті Крайові" та вибула з єврокубків.
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