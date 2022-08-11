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Луганська "Зоря" розгромно програла румунській "Університатю Крайову" і вибула з Ліги конференцій

11 серпня, 2022 четвер
22:33
Спорт Зоря Ліга Конференцій

У 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" поступилася румунську "Університатю Крайову" та вибула з єврокубків

Про це повідомляє  Еспресо.TV.

Команда з Луганська пропустила перший гол вже на 5 хвилині, а згодом провалила і початок другого тайму, отримавши м'ячі у свої ворота на 53 та 57-ій хвилинах.

Таким чином "Зоря" вибуває зі змагань.

Нагадаємо, у першому матчі "Зоря" перемогла з рахунком 1:0. Єдиний м'яч на 56-й хвилині забив Денис Нагнойний.

Для "Зорі" матч проти "Університатя Крайова" був стартовий у кваліфікації Ліги конференцій. У попередньому, 2-му раунді, румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Університатя Крайова - Зоря 3:0

Голи: Раул Сілва 5, Штефан Баярам 53, Нікусор Банку 57

Університатя Крайова: Давид Лазар, Пауль Папп, Олександру Крецу (Михай Кепецине 65), Володимир Скречу, Олександру Матею, Андрій Іван, Штефан Баярам (Анте Рогуліч 74), Нікусор Банку, Елвір Коліч (Йован Маркович 65), Сержу Ханке 74), Раул Сілва

Зоря: Дмитро Мацапура, В'ячеслав Чурко, Владислав Кабаєв, Сергій Булеца (Дмитро Мишньов 56), Єгор Назарина, Максим Імереков, Денис Нагнойний (Денис Безбородько 56), Арсеній Батагов, Роман Вантух (Максим Сміян 28), Крістіан Даль, Олег Данченко

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футбол
Зоря
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