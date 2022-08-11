Про це повідомляє Еспресо.TV.

Команда з Луганська пропустила перший гол вже на 5 хвилині, а згодом провалила і початок другого тайму, отримавши м'ячі у свої ворота на 53 та 57-ій хвилинах.

Таким чином "Зоря" вибуває зі змагань.

Нагадаємо, у першому матчі "Зоря" перемогла з рахунком 1:0. Єдиний м'яч на 56-й хвилині забив Денис Нагнойний.

Для "Зорі" матч проти "Університатя Крайова" був стартовий у кваліфікації Ліги конференцій. У попередньому, 2-му раунді, румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Університатя Крайова - Зоря 3:0

Голи: Раул Сілва 5, Штефан Баярам 53, Нікусор Банку 57

Університатя Крайова: Давид Лазар, Пауль Папп, Олександру Крецу (Михай Кепецине 65), Володимир Скречу, Олександру Матею, Андрій Іван, Штефан Баярам (Анте Рогуліч 74), Нікусор Банку, Елвір Коліч (Йован Маркович 65), Сержу Ханке 74), Раул Сілва

Зоря: Дмитро Мацапура, В'ячеслав Чурко, Владислав Кабаєв, Сергій Булеца (Дмитро Мишньов 56), Єгор Назарина, Максим Імереков, Денис Нагнойний (Денис Безбородько 56), Арсеній Батагов, Роман Вантух (Максим Сміян 28), Крістіан Даль, Олег Данченко

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