"Зоря" перемогла "Університатю" у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший і єдиний м'яч у матчі "Зоря" - "Університатя" забив Денис Нагнойний, який отримав передачу від В'ячеслава Чурко. "Зоря" забила на 56-й хвилині.

Для "Зорі" матч проти "Університатя Крайова" був стартовий у кваліфікації Ліги конференцій. У попередньому, 2-му раунді, румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Матч-відповідь "Університатя" - "Зоря" пройде 11 серпня в Крайові.

Ліга конференцій

Кваліфікація. 3-й раунд

4 серпня

"Зоря" (Україна) - "Університатя Крайова" (Румунія) 1:0

Гол: Нагнойний, 56

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" грає з австрійським "Штурмом".

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