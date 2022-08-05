"Зоря" перемогла "Університатю" у Лізі конференцій
У 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла румунську "Університатю Крайову"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший і єдиний м'яч у матчі "Зоря" - "Університатя" забив Денис Нагнойний, який отримав передачу від В'ячеслава Чурко. "Зоря" забила на 56-й хвилині.
Для "Зорі" матч проти "Університатя Крайова" був стартовий у кваліфікації Ліги конференцій. У попередньому, 2-му раунді, румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.
Матч-відповідь "Університатя" - "Зоря" пройде 11 серпня в Крайові.
Ліга конференцій
Кваліфікація. 3-й раунд
4 серпня
"Зоря" (Україна) - "Університатя Крайова" (Румунія) 1:0
Гол: Нагнойний, 56
- У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" грає з австрійським "Штурмом".
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