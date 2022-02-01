"Дніпро-1" - це штучний проєкт, - Маркевич жорстко пройшовся по клубу УПЛ

Про це повідомляє FanDay.



За словами Маркевича, "Дніпро-1" не приживеться у Дніпрі.



"Дніпро-1" - це штучний проєкт. Для мене це зовсім інше, та й не тільки для мене, а й для тих хлопців, які грали і для вболівальників. Я не вірю, що "Дніпро-1" приживеться у Дніпрі. Фанати "Дніпра" на них не ходять", – сказав Мирон Маркевич.

Мирон Маркевич є колишнім головним тренером "Металіста", "Дніпра", "Карпат" та збірної України. Разом з дніпрянами він виходив у фінал Ліги Європи.



"Дніпро-1" з'явився у професійному футболі після того, як у "Дніпрі" розпочались проблеми та клуб припинив свою діяльність.

Нагадаємо, 26 січня український футбольний тренер Мирон Маркевич підтримав заборону українським спортсменам робити спільні фото з росіянами на міжнародних змаганнях.

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