"Дніпро-1" - це штучний проєкт, - Маркевич жорстко пройшовся по клубу УПЛ
Колишній головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич вважає, що СК "Дніпро-1" - це штучний проєкт
Про це повідомляє FanDay.
За словами Маркевича, "Дніпро-1" не приживеться у Дніпрі.
"Дніпро-1" - це штучний проєкт. Для мене це зовсім інше, та й не тільки для мене, а й для тих хлопців, які грали і для вболівальників. Я не вірю, що "Дніпро-1" приживеться у Дніпрі. Фанати "Дніпра" на них не ходять", – сказав Мирон Маркевич.
Мирон Маркевич є колишнім головним тренером "Металіста", "Дніпра", "Карпат" та збірної України. Разом з дніпрянами він виходив у фінал Ліги Європи.
"Дніпро-1" з'явився у професійному футболі після того, як у "Дніпрі" розпочались проблеми та клуб припинив свою діяльність.
- Нагадаємо, 26 січня український футбольний тренер Мирон Маркевич підтримав заборону українським спортсменам робити спільні фото з росіянами на міжнародних змаганнях.
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