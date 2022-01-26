Таке не можна пробачати: Маркевич відреагував на заборону українським спортсменам фотографуватися з росіянами
Український футбольний тренер Мирон Маркевич підтримав заборону українським спортсменам робити спільні фото з росіянами на міжнародних змаганнях
Про це Маркевич заявив у коментарі Meta-ratings.com.ua.
За його словами, спортсмени самі мали б розуміти, що спільні фото з представниками країни-агресора є неприпустимими.
"Тут і коментувати особливо нічого і, за великим рахунком, не було потреби у таких вказівках. Кожен має бути патріотом своєї країни і чітко знати, де друг, а хто ворог. Тому про які спільні фото, братання з росіянами може йтися, якщо це країна-агресор, яка вбиває твоїх братів і сестер, що захопила твої землі. Таке не можна пробачати", - переконаний Маркевич.
Він додав, що найкращою відповіддю українських спортсменів на підступи ворога були б їхні перемоги на змаганнях найвищого рівня.
Мирон Маркевич є колишнім головним тренером "Металіста", "Дніпра", "Карпат" та збірної України.
- Нагадаємо, 24 січня міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що українським спортсменам рекомендували уникати спільних фото з росіянами під час Олімпіади-2022.
- Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський підтримав заборону українським олімпійцям робити спільні фото з росіянами.
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