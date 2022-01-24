Не повинні бути поруч, коли стоять росіяни з прапором: українським спортсменам провели інструктаж, як поводитись на Олімпіаді-2022

Про це повідомляє Суспільне.



За словами Гутцайта, у нього і в спортсменів була онлайн-зустрія.



"У нас була онлайн-зустріч з усіма спортсменами та тренерами про те, як поводитися у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як поводитися в таких ситуаціях. Вони не повинні бути поруч, коли стоять спортсмени із Росії з прапором. Щоб вони не були разом. Вони мають це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами, і це обговорювали", – запевнив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.



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Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбуватимуться з 4 до 20 лютого.

Нагадаємо, 22 січня Bloomberg повідомив, що Сі Цзіньпін міг попросити Володимира Путіна не вдиратися до України на нових напрямках під час зимової Олімпіади у Пекіні.

23 січня у Китаї назвали провокацією інформацію про те, що очільник КНР Сі Цзіньпін міг просити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимової Олімпіади у Пекіні.