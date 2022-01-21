Олімпіада-2022: хто і в яких видах спорту представить Україну в Пекіні
Україну на Олімпіаді-2022 представлять 45 спортсменів, які змагатимуться у 12 видах спорту
Про це повідомляє НОК України.
На Олімпіаді-2022 українці змагатимуться у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
Загалом у Пекіні виступлять 45 спортсменів і це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018.
Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).
У складі команди-2022 аж чотири олімпійських чемпіонів. Це біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко.
Зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.
Весь склад збірної України на Олімпіаді-2022:
Біатлон: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Білосюк (Підгрушна), Валентина Семеренко, Ірина Петренко.
Лижні гонки: Олексій Красовський, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Валентина Камінська, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дарія Рубльова.
Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук.
Сноубординг: Аннамарі Данча.
Стрибки з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук.
Фристайл: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окипнюк, Анастасія Новосад, Ольга Полюк.
Бобслей: Лідія Гунько.
Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко.
Санний спорт: Антон Дукач, Андрій Лісецький, Андрій Мандзій, Ігор Стахів, Олена Стецьків, Юліана Туніцька.
Скелетон: Владислав Гераскевич.
Фігурне катання: Артем Деренський, Максим Нікітін, Іван Шмуратко, Софія Голіченкова, Олександра Назарова, Анастасія Шаботова.
Шорт-трек: Олег Гандей, Уляна Дуброва.
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17 січня стало відомо, що український скелетоніст Влад Гераскевич виступить на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
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