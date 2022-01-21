Олімпіада-2022: хто і в яких видах спорту представить Україну в Пекіні

Про це повідомляє НОК України.



На Олімпіаді-2022 українці змагатимуться у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.



Загалом у Пекіні виступлять 45 спортсменів і це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018.



Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).



У складі команди-2022 аж чотири олімпійських чемпіонів. Це біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко.

Зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.



Весь склад збірної України на Олімпіаді-2022:



Біатлон: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Білосюк (Підгрушна), Валентина Семеренко, Ірина Петренко.



Лижні гонки: Олексій Красовський, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Валентина Камінська, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дарія Рубльова.



Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук.



Сноубординг: Аннамарі Данча.



Стрибки з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук.



Фристайл: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окипнюк, Анастасія Новосад, Ольга Полюк.



Бобслей: Лідія Гунько.



Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко.



Санний спорт: Антон Дукач, Андрій Лісецький, Андрій Мандзій, Ігор Стахів, Олена Стецьків, Юліана Туніцька.



Скелетон: Владислав Гераскевич.



Фігурне катання: Артем Деренський, Максим Нікітін, Іван Шмуратко, Софія Голіченкова, Олександра Назарова, Анастасія Шаботова.



Шорт-трек: Олег Гандей, Уляна Дуброва.

17 січня стало відомо, що український скелетоніст Влад Гераскевич виступить на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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