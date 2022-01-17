Олімпіада-2022: Україна завоювала ліцензію у скелетоні

Про це Гераскевич повідомив у Instagram.



Скелетоніст Гераскевич наголосив, що попри велику кількість труднощів і відсутність умов для тренування, Україна буде представлена на Олімпіаді-2022.



"Ми це зробили. Ми завоювали олімпійську ліцензію та їдемо на Зимові Олімпійські ігри до Китаю. Неймовірна історична подія не лише для нашої команди, а й для всього українського спорту. Просто уявіть, ще 2014 року в нашій країні не існувало цього виду спорту. А тепер Україна вдруге буде представлена ​​на Олімпіаді у льодовій версії "Формули-1". Не маючи жодних умов для тренувань на батьківщині, маючи величезну кількість перешкод та труднощів, ми сміливо рухаємося вперед та разом з вами пишемо історію", – написав Влад Гераскевич.



Олімпійські ігри у Пекіні пройдуть з 4 до 20 лютого вже цього року.



16 січня стало відомо, що на Олімпійських іграх у Пекіні за чоловічу збірну України з біатлону виступатимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.