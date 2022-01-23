У Китаї відреагували на інформацію про те, що Сі Цзіньпін просив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади-2022

Про це йдеться у заяві посольства Китаю у Росії у twitter.

Публікацію Bloomberg у посольстві назвали провокацією та фейком.

"Публікація Bloomberg про те, що нібито глава КНР попросив президента Росії не нападати на Україну під час Олімпіади, щоб не зіпсувати свято – фейк і провокація. Позиція Китаю з українського питання послідовна та чітка. Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу і консультацій в рамках мінських угод", - заявили у посольстві.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбуватимуться з 4 до 20 лютого.

