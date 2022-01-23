У Китаї відреагували на інформацію про те, що Сі Цзіньпін просив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади-2022
У Китаї назвали провокацією інформацію про те, що очільник КНР Сі Цзіньпін міг просити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимової Олімпіади у Пекіні
Про це йдеться у заяві посольства Китаю у Росії у twitter.
Публікацію Bloomberg у посольстві назвали провокацією та фейком.
"Публікація Bloomberg про те, що нібито глава КНР попросив президента Росії не нападати на Україну під час Олімпіади, щоб не зіпсувати свято – фейк і провокація. Позиція Китаю з українського питання послідовна та чітка. Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу і консультацій в рамках мінських угод", - заявили у посольстві.
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбуватимуться з 4 до 20 лютого.
- Нагадаємо, 22 січня Bloomberg повідомив, що Сі Цзіньпін міг попросити Володимира Путіна не вдиратися до України на нових напрямках під час зимової Олімпіади у Пекіні.
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