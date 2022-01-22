Сі Цзіньпін вмовляє Путіна не чіпати Україну під час Зимової олімпіади, - Bloomberg

Про це сьогодні, 22 січня 2022 року, повідомив Bloomberg із посиланням на дипломата у Пекіні, пенредає Еспресо.TV.



Початок військових дій під час Олімпіади може втягнути Китай у дипломатичне протистояння, зазначає агентство.



Bloomberg пише, що "останнє, що потрібно Сі Цзіньпіну", щоб Путін затьмарив Олімпійські ігри розв'язанням кризи в Європі.



Як зазначається китайський комуністичний лідер прагне зміцнити свій авторитет усередині країни напередодні третього терміну на посаді голови КНР.

Довідка



Як заявляв перед тим в етері "Еспресо" російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін, Путін може вдарити по Україні на нових напрямках під час цьогорічної Зимової Олімпіади у Пекіні (Китай).



За словами політика, у керівника держави-агресора такий стиль поведінки та прийняття рішень. Саме так, мовляв, він діяв у попередніх схожих випадках.



Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть 4-20 лютого в Пекіні.

Учора, 21 січня, агенція Bloomberg передала про готовність США протягом декількох днів оголосити про евакуацію родин своїх дипломатів із України.



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