Сі Цзіньпін вмовляє Путіна не чіпати Україну під час Зимової олімпіади, - Bloomberg
Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін міг попросити Володимира Путіна не вдиратися до України на нових напрямках під час зимової Олімпіади у Пекіні
Про це сьогодні, 22 січня 2022 року, повідомив Bloomberg із посиланням на дипломата у Пекіні, пенредає Еспресо.TV.
Початок військових дій під час Олімпіади може втягнути Китай у дипломатичне протистояння, зазначає агентство.
Bloomberg пише, що "останнє, що потрібно Сі Цзіньпіну", щоб Путін затьмарив Олімпійські ігри розв'язанням кризи в Європі.
Як зазначається китайський комуністичний лідер прагне зміцнити свій авторитет усередині країни напередодні третього терміну на посаді голови КНР.
Довідка
Як заявляв перед тим в етері "Еспресо" російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін, Путін може вдарити по Україні на нових напрямках під час цьогорічної Зимової Олімпіади у Пекіні (Китай).
За словами політика, у керівника держави-агресора такий стиль поведінки та прийняття рішень. Саме так, мовляв, він діяв у попередніх схожих випадках.
Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть 4-20 лютого в Пекіні.
- Учора, 21 січня, агенція Bloomberg передала про готовність США протягом декількох днів оголосити про евакуацію родин своїх дипломатів із України.
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