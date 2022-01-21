США днями можуть оголосити про евакуацію родин своїх дипломатів із України, - Bloomberg
На тлі загрози вторгнення Росії США розглядають можливість евакуації родин своїх дипломатів із України найближчим часом
Про це повідомляє Bloomberg.
Як повідомили виданню анонімні джерела, США розглядають можливість евакуації сімей дипломатів в наказовому порядку. При цьому другорядний персонал дипломатичних установ за бажанням зможе залишитися в Україні.
За словами співрозмовників видання, відповідне оголошення може прийти протягом декількох днів.
Кореспондентка Bloomberg Дженніфер Джейкобс уточнила, що в Україні не буде проводитися масова евакуація, як в Афганістані.
"Мені сказали, що планування евакуації американців у посольстві США в Україні є частиною планування на випадок надзвичайних ситуацій, на випадок погіршення ситуації з безпекою. Представники адміністрації Байдена під час приватних обговорень заявили, що великого процесу евакуації, подібного до Афганістану, не буде", - повідомила вона.
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