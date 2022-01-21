США днями можуть оголосити про евакуацію родин своїх дипломатів із України, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.



Як повідомили виданню анонімні джерела, США розглядають можливість евакуації сімей дипломатів в наказовому порядку. При цьому другорядний персонал дипломатичних установ за бажанням зможе залишитися в Україні.



За словами співрозмовників видання, відповідне оголошення може прийти протягом декількох днів.



Кореспондентка Bloomberg Дженніфер Джейкобс уточнила, що в Україні не буде проводитися масова евакуація, як в Афганістані.



"Мені сказали, що планування евакуації американців у посольстві США в Україні є частиною планування на випадок надзвичайних ситуацій, на випадок погіршення ситуації з безпекою. Представники адміністрації Байдена під час приватних обговорень заявили, що великого процесу евакуації, подібного до Афганістану, не буде", - повідомила вона.







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